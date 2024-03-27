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Общество

Задержанных в Себежском районе граждан Камеруна выдворят из России

Задержанных в Себежском районе граждан Камеруна выдворят из России, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Задержанных в Себежском районе граждан Камеруна выдворят из России. Фото: ПАИ

Днём 24 марта сотрудники пограничной заставы в деревне Дедино задержали четырёх иностранных граждан, когда те пересекли госграницу в направлении из Белоруссии в Россию вне установленных международных пунктов пропуска.

Себежский районный суд признан граждан Камеруна виновными в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 18.1 КоАП РФ. Им назначили наказание в виде штрафов в размере двух тысяч рублей с принудительным административным выдворением за пределы России.

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