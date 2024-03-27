Деструктивный камень заменили на северном и южном фасадах Сретенской церкви Псково-Печерского монастыря

20:12, 27 марта 2024, ПАИ

С наступлением тепла продолжаются работы на фасадах Сретенской церкви Псково-Печерского монастыря, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



















Отмечается, что это один из сложнейших объектов архитектурного ансамбля и единого комплекса объединённых между собой более древних строений Благовещенской церкви и Ризницы, к которым пристроена Сретенская церковь. Проблемы сохранности вскрывались по мере удаления штукатурного слоя со сводов подклетов. Их состояние признано аварийным, проводятся спасательные работы по укреплению стен и фундаментов.

На северном и южном фасадах полностью заменили деструктированный камень. Ранее пескоструйным способом удалили старую штукатурку, по картограмме трещин открыли опасные зоны, после чего приступили к реставрации.

Сретенская церковь была устроена во второй четверти XIX века в бывшей трапезной.