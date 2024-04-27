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Общество

Медикам из Опочки вручили награды в преддверии профессионального праздника

В честь Дня работника скорой помощи, который отмечается 28 апреля, глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин вручил награды медикам. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Награды медикам из Опочки вручили в преддверии профессионального праздника. Фото здесь и далее: Telegram-канал Юрия Ильина

Награды получили Татьяна Чиркова, Виктория Иванова и Сергей Николаев.

«Медики работают в сложных условиях. На их плечах лежит ответственность за жизнь и здоровье других людей», – отметил Юрий Ильин.

Кроме того, с наступающим профессиональным праздником поздравили работников скорой помощи из Бежаниц. Им вручили почётные грамоты и благодарственные письма.

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