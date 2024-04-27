Медикам из Опочки вручили награды в преддверии профессионального праздника

11:33, 27 апреля 2024, ПАИ

В честь Дня работника скорой помощи, который отмечается 28 апреля, глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин вручил награды медикам. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Награды получили Татьяна Чиркова, Виктория Иванова и Сергей Николаев.

«Медики работают в сложных условиях. На их плечах лежит ответственность за жизнь и здоровье других людей», – отметил Юрий Ильин.

Кроме того, с наступающим профессиональным праздником поздравили работников скорой помощи из Бежаниц. Им вручили почётные грамоты и благодарственные письма.