Медикам из Опочки вручили награды в преддверии профессионального праздника
В честь Дня работника скорой помощи, который отмечается 28 апреля, глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин вручил награды медикам. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Награды получили Татьяна Чиркова, Виктория Иванова и Сергей Николаев.
«Медики работают в сложных условиях. На их плечах лежит ответственность за жизнь и здоровье других людей», – отметил Юрий Ильин.
Кроме того, с наступающим профессиональным праздником поздравили работников скорой помощи из Бежаниц. Им вручили почётные грамоты и благодарственные письма.
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