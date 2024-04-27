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Общество

Семья Алексеевых из Дно отметила золотую свадьбу

Евгений и Нина Алексеевы отметили золотой юбилей совместной жизни. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин.

Семья Алексеевых из Дно отметила золотую свадьбу. Фото: Telegram-канал Михаила Шауркина

«Сегодня с большим удовольствием поздравил их с красивой датой! Эта семья – пример уважительного отношения друг к другу, взаимопонимания и огромной любви!» – написал он.

Михаил Шауркин пожелал супружеской паре долгих лет совместной жизни, крепкого здоровья и радости.

Ранее сообщалось, что 50 лет совместной жизни отметили супруги Беляниновы из Нового Изборска.

Напомним, что памятная медаль «50 лет совместной жизни» была учреждена в Псковской области в рамках Года семьи. Эту медаль вручают семейным парам, которые отмечают золотую свадьбу в 2024 году.

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