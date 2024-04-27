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Общество

Началась навигация пассажирских катеров на Талабские острова

Навигация муниципальных пассажирских катеров на Талабские острова в Псковском районе стартовала сегодня, 27 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Суда будут следовать по маршруту деревня Толбица – остров им. Залита (Талабск) – остров им. Белова (Верхний) – деревня Толбица. Катер на десять пассажирских мест будет курсировать по вторникам и четвергам, а на 30 мест – со среды по воскресенье. С расписанием можно ознакомиться здесь.

В период майских праздников расписание движения катеров будет иным.

  • Началась навигация пассажирских катеров на Талабские острова
    Фото: администрация Псковского района
  • Началась навигация пассажирских катеров на Талабские острова
    Фото: администрация Псковского района

Напомним, 22 апреля спустили на воду катера «Талабск», «Ян Залит», «Иван Белов».

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