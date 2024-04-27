Началась навигация пассажирских катеров на Талабские острова

10:25, 27 апреля 2024, ПАИ

Навигация муниципальных пассажирских катеров на Талабские острова в Псковском районе стартовала сегодня, 27 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Суда будут следовать по маршруту деревня Толбица – остров им. Залита (Талабск) – остров им. Белова (Верхний) – деревня Толбица. Катер на десять пассажирских мест будет курсировать по вторникам и четвергам, а на 30 мест – со среды по воскресенье. С расписанием можно ознакомиться здесь.

В период майских праздников расписание движения катеров будет иным.



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Напомним, 22 апреля спустили на воду катера «Талабск», «Ян Залит», «Иван Белов».