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Дмитрий Шахов наградил отличившихся преподавателей истории и обществознания

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в торжественной церемонии награждения победителей региональных этапов Всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Учитель-дефектолог года России», «Педагог-психолог России». Об этом ПАИ сообщил он сам.

Фото здесь и далее предоставил Дмитрий Шахов

Дмитрий Шахов обратил внимание на важность таких конкурсов. По его словам, в современном мире без совершенствования своих знаний педагогам просто невозможно быть настоящим профессионалом своего дела.

По сложившейся традиции для учителей Псковской области, преподающих историю и обществознание, есть специальные призы и награды от уполномоченного по правам человека в Псковской области, подчеркнул Дмитрий Шахов.

«Уверен, что воспитание настоящего гражданина России, истинного патриота, любящего свою страну, свою малую родину, закладывается не только в семье, но и в школе. Именно поэтому, обеспечивая качественное преподавание истории и обществознания, современная школа закладывает в души и головы молодого поколения основы знаний о нашей великой стране, о нашем добром и отзывчивом народе-труженике», – сказал он.

Благодарности и специальные призы от регионального уполномоченного по правам человека получили учитель истории и обществознания школы № 1 Острова Виктория Андреева и учитель истории и обществознания из Плюссы Сергей Букавин.

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