Александр Котов поздравил псковичей с Днём российского парламентаризма

09:37, 27 апреля 2024, ПАИ

Депутатов всех уровней, сенаторов и жителей Псковской области с Днём российского парламентаризма от имени Псковского областного Собрания и от себя лично поздравил председатель регионального парламента Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

«Парламентаризм – одна из основ российской государственности. Формирование законодательной базы во многом определяет как глобальный вектор развития страны и общества, так и жизнь каждого отдельного гражданина. Безусловно, это накладывает на депутатов всех уровней ответственность за каждое принятое решение, за каждый сделанный выбор», – отметил Александр Котов.

По его словам, для регионального парламентаризма этот год особенный – в начале апреля в регионе отметили 30-летие областного Собрания депутатов, три десятилетия назад была создана Парламентская Ассоциация Северо-Запада России.

«Пройденный путь убеждает, что на каждом этапе развития страны и региона парламентарии принимали взвешенные и действенные решения, даже если этому предшествовали жаркие споры и политические дебаты. Уверен, что так будет и впредь, потому что задача законодательной власти, работающей во взаимодействии с исполнительными органами, заключается в отстаивании национальных интересов, реализации социально-экономического потенциала территорий и улучшении качества жизни людей», – подчеркнул председатель регионального парламента.