Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Котов поздравил псковичей с Днём российского парламентаризма

Депутатов всех уровней, сенаторов и жителей Псковской области с Днём российского парламентаризма от имени Псковского областного Собрания и от себя лично поздравил председатель регионального парламента Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Александр Котов: «Парламентаризм – одна из основ российской государственности». Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Парламентаризм – одна из основ российской государственности. Формирование законодательной базы во многом определяет как глобальный вектор развития страны и общества, так и жизнь каждого отдельного гражданина. Безусловно, это накладывает на депутатов всех уровней ответственность за каждое принятое решение, за каждый сделанный выбор», – отметил Александр Котов.

По его словам, для регионального парламентаризма этот год особенный – в начале апреля в регионе отметили 30-летие областного Собрания депутатов, три десятилетия назад была создана Парламентская Ассоциация Северо-Запада России.

«Пройденный путь убеждает, что на каждом этапе развития страны и региона парламентарии принимали взвешенные и действенные решения, даже если этому предшествовали жаркие споры и политические дебаты. Уверен, что так будет и впредь, потому что задача законодательной власти, работающей во взаимодействии с исполнительными органами, заключается в отстаивании национальных интересов, реализации социально-экономического потенциала территорий и улучшении качества жизни людей», – подчеркнул председатель регионального парламента.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 апреля 2024

Началась навигация пассажирских катеров на Талабские острова
27 апреля 2024

Отопление в Пскове начнут отключать с 6 мая
27 апреля 2024

Александр Котов поздравил псковичей с Днём российского парламентаризма
27 апреля 2024

Семья Алексеевых из Дно отметила золотую свадьбу
27 апреля 2024

Врач Тяжельников назвал допустимую порцию шашлыка
27 апреля 2024

Эксперт рассказал россиянам о способах защиты собак от клещей
27 апреля 2024

Косулю заметили на улицах Усвят
26 апреля 2024

Аллею в парке вокруг родовой усадьбы Пушкина в «Михайловском» восстанавливают экоактивисты

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...