Пожарные ликвидировали возгорание квартиры в Невеле
Пожарные потушили возгорание в квартире многоквартирного жилого дома на улице Мелиораторов в Невеле, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные потушили огонь и не допустили его распространения.
Пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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