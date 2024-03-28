Пожарные ликвидировали возгорание квартиры в Невеле

08:47, 28 марта 2024, ПАИ

Пожарные потушили возгорание в квартире многоквартирного жилого дома на улице Мелиораторов в Невеле, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные потушили огонь и не допустили его распространения.

Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.