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Экономика

В России рекордно выросло производство мороженого

Объем производства мороженого в России за 2023 год вырос на 13% в сравнении с предыдщим годом и составил рекордные 524 тысячи тонн. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на рейтинг крупнейших мороженщиков России, подготовленный Союзмолоком, информагентством Milknews и консалтинговой компанией Streda Consulting.

По итогам 2023 года первое место в рейтинге занял ГК «Айсберри» с 71,4 тысячи тонн произведенного мороженого (+35,8%). В ГК «Ренна» произвели 55,2 тысячи тонн этого продукта (+18,2%), в Unilever («Инмарко») – 40,6 тысячи тонн (+14,7%), а в Froneri – 30 тысяч тонн (+11,1%). В ГК «Славица» за год произвели 29,5 тысячи тонн мороженого (+12,6%), в ГК «Русский холод» – 26 тысяч тонн (+5%), а «Чистая линия» произвела 18 тысяч тонн продукции (-18,2%). «Челны холод» сумели достигнуть показателя в 17,3 тысяч тонн (+8%), ГК «Русское молоко» – 13,2 тысячи тонн (+57,1%), а «Полярис» (ГК «Новосибхолод») – 12,7 тыс. т (+1,3%).

Индустрия мороженого остается одним из самых динамично развивающихся сегментов в молочной отрасли, в отрасли продолжает усиливаться консолидация, отмечают авторы рейтинга.

По итогам 2023 года пять крупнейших производителей заняли больше 43% рынка и обеспечили 60% прироста объемов производства. Кроме того, 20 крупнейших компаний увеличили консолидацию за последние пять лет с 35% до 45%.

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