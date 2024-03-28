О проверках и выявленных нарушениях отчиталась Счётная палата перед депутатами Псковского областного Собрания

13:55, 28 марта 2024, ПАИ

Отчёт о деятельности Счётной палаты Псковской области за 2023 год рассмотрели депутаты регионального парламента. В соответствии с требованием областного законодательства информация об основных показателях работы контрольного органа направляется в Собрание ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В 2023 году Счётная палата провела 137 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Общий объём проверенных средств составил 106 млрд 874,9 млн рублей. В результате проверок выявлено 468 фактов нарушений законодательства с использованием бюджетных средств на общую сумму 683,8 млн рублей, что составляет 0,64 % от общего объёма проверенных средств. Самый распространённый вид выявленных нарушений связан с ведением бухгалтерского учёта и отчётности.

Счётная палата обеспечила исчерпывающие меры по устранению нарушений действующего законодательства – в адрес руководителей объектов контроля направлено 65 представлений, три предписания, выработано 447 рекомендаций, по результатам которых было устранено 56 % всех выявленных нарушений на общую сумму 377,1 млн рублей.

Все материалы о проведённых проверках Счётная палата своевременно направляла в областное Собрание депутатов и губернатору.