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Политика

О проверках и выявленных нарушениях отчиталась Счётная палата перед депутатами Псковского областного Собрания

Отчёт о деятельности Счётной палаты Псковской области за 2023 год рассмотрели депутаты регионального парламента. В соответствии с требованием областного законодательства информация об основных показателях работы контрольного органа направляется в Собрание ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

О проверках и выявленных нарушениях отчиталась Счётная палата перед депутатами Псковского областного Собрания. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В 2023 году Счётная палата провела 137 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Общий объём проверенных средств составил 106 млрд 874,9 млн рублей. В результате проверок выявлено 468 фактов нарушений законодательства с использованием бюджетных средств на общую сумму 683,8 млн рублей, что составляет 0,64 % от общего объёма проверенных средств. Самый распространённый вид выявленных нарушений связан с ведением бухгалтерского учёта и отчётности.

Счётная палата обеспечила исчерпывающие меры по устранению нарушений действующего законодательства – в адрес руководителей объектов контроля направлено 65 представлений, три предписания, выработано 447 рекомендаций, по результатам которых было устранено 56 % всех выявленных нарушений на общую сумму 377,1 млн рублей.

Все материалы о проведённых проверках Счётная палата своевременно направляла в областное Собрание депутатов и губернатору.

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