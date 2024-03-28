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Политика

Расширить понятие «сельский туризм» предлагают депутаты

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали законодательную инициативу о расширении понятия «сельский туризм» – проект федерального закона предложен представителями двух палат российского парламента. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В соответствии с действующим законодательством деятельность по оказанию услуг в сфере сельского туризма может осуществляться исключительно сельхозтоваропроизводителями, хотя фактически этот сегмент составляет не более 10 % от общего объёма туристических услуг на сельской территории. На практике сельский туризм у туристов и путешественников ассоциируется с так называемым агротуризмом: посещением расположенных в сельской местности достопримечательностей и объектов культуры, знакомством с сельским бытом и местными традициями, посещением мест производства сельскохозяйственной продукции и её дегустацией.

Законодатели убеждены, что соотнесение сельского туризма только с деятельностью сельскохозяйственных товаропроизводителей является некорректным, а различное толкование данного понятия приводит к невозможности правильной идентификации туристических объектов.

По мнению депутатов, отнесение к сельскому туризму всей предпринимательской деятельности в сфере туризма на сельских территориях даст новый импульс развитию внутреннего туризма на селе, повышению доходности бизнеса и занятости населения, а также комплексному развитию таких территорий за счёт создания различных точек притяжения. Кроме того, это даст возможность оказывать более внятную и адресную государственную поддержку предприятиям, занимающимся развитием именно сельского туризма.

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