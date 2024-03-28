Расчёт жилищного сертификата для детей-сирот уточнили в Псковской области

14:06, 28 марта 2024, ПАИ

Расчёт размера выплаты на приобретение жилого помещения для детей-сирот закрепили в законодательстве Псковской области. Соответствующий закон депутаты Псковского областного Собрания приняли на сессии сегодня, 28 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Дополнительное положение не меняет прежний порядок расчёта, а лишь прописывает его в областном нормативно-правовом акте без отсылки на федеральную норму. Выплата складывается из норматива общей площади жилого помещения 33 квадратных метра и показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Псковской области – на первый квартал 2024 года этот показатель составляет 70 606 рублей.

Таким образом, размер выплаты по сертификату, предоставляемому детям-сиротам на приобретение жилого помещения или погашение ипотеки, в первом квартале 2024 года составит 2 329 998 рублей. В областном бюджете текущего года на эти цели заложено более 50 млн рублей.