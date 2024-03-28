«Псковский скоморох» стирает границы

15:18, 28 марта 2024, ПАИ

В Пскове открылся II Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох». Праздник, представляющий публике ведущих мастеров циркового манежа России и зарубежных стран, развернулся на сцене Городского культурного центра и продлится до 30 марта.

«Этот день уже у многих в календаре отмечен как красный день, когда необходимо приехать в Псков и поучаствовать в соревновании. Приезжают зрители, болельщики. Это приятно, что наш город в цирковом искусстве становится точкой на карте, куда можно приехать, провести время и поучаствовать», – отметил глава Пскова Борис Елкин.

Нынешний фестиваль стартовал только в минувшем году, но уже занимает достойное место в культурной жизни страны. Об этом говорит и достаточно широкая география его участников: от самых южных регионов до Дальнего Востока. Важно также, что фестиваль развивает международные контакты в сфере культуры. Так, на псковской арене в этот раз собрались известные мастера цирка и молодые талантливые артисты из Белоруссии и Латвии. В рамках конкурса выступит более 65 коллективов, а членам компетентного жюри в течение двух дней доведётся отсмотреть около 150 номеров самых разных жанров. Представлены здесь гимнасты и эквилибристы, мимы и многожанровый жонгляж, ручной эквилибр и воздушная акробатика…

Стартовал фестиваль с минуты молчания, в ходе которой участники и гости мероприятия почтили память жертв теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Учитывая обстановку, организаторы приняли решение проводить конкурсную программу в закрытом формате, а вот лучшие номера зрители смогут увидеть 29 марта в программе «Все любят цирк» и в ходе гала-концерта, который состоится 30 марта.

Традиционно право открытия фестиваля было за псковичами. Благодаря таланту наших мастеров циркового искусства, объединивших в своём выступлении сразу несколько жанров, гости с удовольствием погрузились в атмосферу шумной ярмарки. И как тут было обойтись без символа фестиваля? Конечно, поприветствовал всех наш вездесущий псковский скоморох!

То, что Псков в эти дни стал центром циркового мастерства, вовсе не случайно. Напомним, что проект Псковского цирка – Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох» в прошлом году стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. И эти средства победители решили направить на проведение фестиваля в Пскове, чтобы вовлечь как можно больше молодёжи в сферу циркового искусства и расширить творческие связи между цирковыми коллективами из разных городов и стран. И разумеется, в день открытия фестиваля здесь царила невообразимая атмосфера!

«Наш фестиваль мы решили организовать так, чтобы было уютно всем, так, как мы бы хотели, чтобы принимали нас», – отметила один из организаторов мероприятия, директор АНО «Псковский цирк «Циркачонок» Ирина Михайлова, подчеркнув, что её коллективу хватает опыта, которым они с радостью готовы делиться.

«Сейчас о нас знают все. Ещё в конце 2003 года мы побывали на масштабном мероприятии от Росгосцирка – международном фестивале. В нём участвовало всего 17 номеров, и только девять номеров было из России. Также были представлены Аргентина, Монголия, Вьетнам, Китай. И мы взяли серебро», – с гордостью вспоминает Ирина Михайлова.

«Псковский скоморох» тоже имеет статус международного. В нём примут участие лучшие коллективы из России, а также гости из Белоруссии и Латвии.

«Наши гости из Риги знали о нашем фестивале, и у них было приглашение. Чтобы прибыть к нам, они отстояли семь часов на границе: было тяжело с переходом. Но люди идут на такие шаги ради искусства», – подчеркнула Ирина Михайлова.

Заветный билетик на участие добыл и народный цирковой коллектив «Мрия» из ДНР. Оказывается, чтобы стать участником фестиваля, претендентам надо было пройти сквозь серьёзное сито судейского отбора.

«Для участия в фестивале проходил достаточно жёсткий видеоотбор номеров. Всё-таки это международный фестиваль, и хочется, чтобы его представили лучшие. Было подано более 500 заявок, а отобрали всего 147 номеров. И сейчас здесь представлены самые сильные номера России», – отметила Ирина Михайлова, подчеркнув, что теперь им предстоит побороться за лидерство.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдёт много мастер-классов: по воздушной гимнастике (от действующей воздушной гимнастки Татьяны Горячевой), по жонглированию (от артистов цирка Аси и Виктора Тесленко, в прошлом артистов цирка DU SOLEIL), по акробатике (от мастера спорта по акробатике Дмитрия Бурмистрова).

Напомним, что международный фестиваль проходит в Городском культурном центре при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова, правительства Псковской области, регионального комитета по культуре, Псковского областного центра народного творчества и управления культуры администрации Пскова.