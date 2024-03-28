Ярмарка трудоустройства пройдёт в Псковской области 12 апреля

16:08, 28 марта 2024, ПАИ

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдёт в Псковской области 12 апреля, сообщила директор областного центра занятости населения Олеся Сергеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 28 марта.

В этот день будет организовано 49 активностей в 24 локациях – на базе районных центров занятости, Домов культуры и колледжей. В Псковской области ярмарка стартует в единое для всех время – в 10:00, пояснила эксперт.

«Мероприятие позволит не только быстро найти работу, но и поможет в карьерных вопросах. Кроме вакансий, участники смогут узнать, как пройти переобучение, познакомятся с передовыми предприятиями, найдут место стажировки или прохождения практики, узнают о мерах поддержки молодёжи на территории Псковской области», – пояснила гостья медиацентра.

В региональном этапе будут представлены вакансии более 150 предприятий и организаций Псковской области, из них 12 предприятий оборонно-промышленного комплекса. На данный момент заявлено более 500 разных вакансий, из них около 300 в Пскове и Псковском районе.

Заявки от работодателей на участие в ярмарке принимаются до 11 апреля.

«Ярмарка рассчитана для всех категорий граждан: от женщин, воспитывающих детей, до участников СВО и членов их семей. Каждый из них сможет найти то, что было бы интересно именно ему», – заключила Олеся Сергеева.