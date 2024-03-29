Цитологические исследования теперь может проводить Островская больница
Благодаря переподготовке врачей-лаборантов Островская межрайонная больница теперь может проводить цитологические исследования, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.
Также для клинико-лабораторной диагностики приобретён аппарат для окрашивания препарата за счёт средств нормированного страхового запаса.
Цитологическое исследование представляет собой оценку морфологической структуры клеточных элементов в цитологическом препарате (мазке) с целью установления диагноза доброкачественной или злокачественной опухоли, а также неопухолевых поражений.
Цитологические исследования помогут вовремя выявить различные патологии и заболевания, что позволит устанавливать более точные диагнозы и эффективное лечение.
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