Цитологические исследования теперь может проводить Островская больница

10:02, 29 марта 2024, ПАИ

Благодаря переподготовке врачей-лаборантов Островская межрайонная больница теперь может проводить цитологические исследования, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Также для клинико-лабораторной диагностики приобретён аппарат для окрашивания препарата за счёт средств нормированного страхового запаса.

Цитологическое исследование представляет собой оценку морфологической структуры клеточных элементов в цитологическом препарате (мазке) с целью установления диагноза доброкачественной или злокачественной опухоли, а также неопухолевых поражений.

Цитологические исследования помогут вовремя выявить различные патологии и заболевания, что позволит устанавливать более точные диагнозы и эффективное лечение.