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Политика

Юрий Бурлин отметил продуктивную работу 20-й сессии Псковской гордумы

Продуктивную работу прошедшей сегодня, 29 марта, 20-й сессии Псковской городской Думы отметил председатель комитета по ЖКХ и благоустройству гордумы Юрий Бурлин в беседе с корреспондентом ПАИ.

Юрий Бурлин отметил продуктивную работу 20-й сессии Псковской гордумы. Фото: ПАИ

На сессии было рассмотрено много рабочих вопросов, связанных с их приведением в соответствие с федеральным законодательством, отметил депутат.

«Часть вопросов касалась некоторой корректировки, например в правилах предоставления ритуальных услуг, это связано с захоронением неопознанных граждан за счёт бюджета города. Что касается сферы ЖКХ, то все вопросы были предварительно рассмотрены и изучены депутатами на заседании профильного комитета. Многие контракты, касающиеся капитального ремонта территорий, заключены. Финансирование плана благоустройства и озеленения города также рассмотрено, оно остаётся на уровне прошлого года», – сказал Юрий Бурлин.

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