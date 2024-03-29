На великолучанина оформили кредит и украли его деньги
Знакомая девушка оформила кредит на жителя Великих Лук и украла его деньги, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.
49-летний великолучанин встретил знакомую девушку, которая попросила воспользоваться мобильным телефоном. В результате спустя несколько дней мужчина заметил, что у него похитили 94 тысячи рублей с банковской карты, а также оформили на его имя кредит почти на 20 тысяч рублей.
В совершении преступления подозревается неработающая, ранее судимая 50-летняя великолучанка. Она дала признательные показания.
Возбуждено уголовное дело.
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