На великолучанина оформили кредит и украли его деньги

14:28, 29 марта 2024, ПАИ

Знакомая девушка оформила кредит на жителя Великих Лук и украла его деньги, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

49-летний великолучанин встретил знакомую девушку, которая попросила воспользоваться мобильным телефоном. В результате спустя несколько дней мужчина заметил, что у него похитили 94 тысячи рублей с банковской карты, а также оформили на его имя кредит почти на 20 тысяч рублей.

В совершении преступления подозревается неработающая, ранее судимая 50-летняя великолучанка. Она дала признательные показания.

Возбуждено уголовное дело.