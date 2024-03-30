Полмиллиона рублей передали псковичи мошенникам

10:25, 30 марта 2024, ПАИ

Полумиллиона рублей лишились жители Пскова, поддавшись на уловки мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 26 марта неизвестные позвонили псковичам и ввели их в заблуждение, предложив предотвратить попытки несанкционированного оформления кредита. Кроме того, двум псковским пенсионеркам мошенники сообщили, что их родственникам требуется помощь в связи с якобы совершёнными ДТП.

Всего псковичи лишились 500 тысяч рублей.

Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённых уголовных дел.