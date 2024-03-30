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Культура

Областной конкурс-фестиваль вокального творчества проходит в Дно

Областной открытый конкурс-фестиваль вокального творчества «Звенящая капель» проходит в районном культурном центре в Дно сегодня, 30 марта. Об этом пишет районная газета «Дновец».

Областной конкурс-фестиваль вокального творчества проходит в Дно. Фото здесь и далее: районная газета «Дновец»

В конкурсе принимают участие более ста детей из Псковской и Новгородской областей.

На открытии фестиваля глава Дновского района Михаил Шауркин пожелал всем конкурсантам блеснуть своим творческим талантом, а также чтобы их настигли воодушевление и удача.

После конкурсных выстулпений для всех дновцев и гостей города пройдёт концерт-дискотека, на котором выступят дновская группа «Абсурд» и рок-группа из Пыталово «Третье дыхание».

Также в рамках фестиваля работает ярмарка мастеров и для детей проводятся различные мастер-классы.

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