Мария Тучак назначена руководителем псковского отделения «Движение первых»

12:48, 31 марта 2024, ПАИ

Мария Тучак назначена руководителем псковского регионального отделения «Движение первых». Эту информацию корреспонденту ПАИ подтвердила сама Мария.

По её словам, назначение состоялось в минувший вторник, 26 марта. Сейчас идёт оформление документов, связанное с новой должностью. Мария Тучак уточнила, что в ближайшее время не планирует совершать в региональном отделении никаких кадровых перестановок.

Марии Тучак 24 года. Она родилась в Острове. С 2019 года руководила псковским региональным отделением МООО «Российские студенческие отряды», курировала развитие студенческих отрядов в ПсковГУ, занималась подготовкой студентов для работы вожатыми в лагерях Псковской области и МДЦ «Артек».

«Движение первых» — молодёжное движение, созданное в России 18 декабря 2022 года по инициативе властей страны для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных целей.