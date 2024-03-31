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Общество

Мария Тучак назначена руководителем псковского отделения «Движение первых»

Мария Тучак назначена руководителем псковского регионального отделения «Движение первых». Эту информацию корреспонденту ПАИ подтвердила сама Мария.

Фото предоставлено Марией Тучак

По её словам, назначение состоялось в минувший вторник, 26 марта. Сейчас идёт оформление документов, связанное с новой должностью. Мария Тучак уточнила, что в ближайшее время не планирует совершать в региональном отделении никаких кадровых перестановок.

Марии Тучак 24 года. Она родилась в Острове. С 2019 года руководила псковским региональным отделением МООО «Российские студенческие отряды», курировала развитие студенческих отрядов в ПсковГУ, занималась подготовкой студентов для работы вожатыми в лагерях Псковской области и МДЦ «Артек».

«Движение первых» — молодёжное движение, созданное в России 18 декабря 2022 года по инициативе властей страны для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных целей.

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