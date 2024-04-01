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Культура

Детская театральная мастерская «Гвозди» в Пскове представит премьеру по Хармсу

В детской театральной мастерской «Гвозди» при Псковском театре драмы состоится премьера спектакля «Не спать!» по произведениям Даниила Хармса. Первый показ пройдет в Новом зале театра 2 апреля в 19:00. Над постановкой работали педагоги мастерской Александр Суховский и Людмила Масленникова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Фото пресс-службы Псковского театра

«Не спать!» – спектакль-сновидение, фантастическое путешествие, в которое отправляются студийцы, вдохновившись сборником Даниила Хармса «Случаи». В этом спектакле много странного и смешного, летающего и танцующего, динамичного и иллюзорного – того, что объединяет наши сны, произведения Хармса и работы мастерской «Гвозди», – рассказали в театре.

Создатели отмечают, что спектакль будет интересен зрителям старше 12 лет и подойдет для семейного просмотра.

Спектакль «Не спать!» станет итоговой работой мастерской в этом театральном сезоне. Для некоторых учеников, присоединившихся к коллективу в текущем учебном году, это будет первый выход к зрителю. Часть ребят продолжают заниматься с театральными педагогами уже несколько лет, являясь также участниками спектакля «Что в конверте?», который вошел в афишу Псковского театра драмы.

Людмила Масленникова – педагог с многолетним стажем, преподаватель Псковского областного колледжа искусств, режиссер-репетитор в Пушкинском театре. Среди учеников Людмилы Масленниковой немало профессиональных артистов, некоторых из которых можно увидеть сегодня на сцене Псковского театра драмы (Максим Плеханов, Екатерина Миронова, Андрей Ярославлев) и на киноэкране (Людмила Яковлевна была первым театральным педагогом Юлии Пересильд).

Александр Суховский – выпускник режиссерского факультета Белорусской государственной академии искусств, мастер и педагог Псковского областного колледжа искусств, создатель любительского молодежного театра Nostos, режиссер спектакля «Говорит Москва» в Псковском театре драмы и пластических спектаклей танцевальной студии Stage.

Над сценографией и костюмами к спектаклю работал главный художник Псковского театра драмы, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», заслуженный художник РФ Александр Стройло.

Спектакль «Не спать!» покажут в Псковском театре драмы в апреле и мае. Новый набор детей и подростков от 8 до 18 лет в мастерскую традиционно будет объявлен в следующем театральном сезоне.

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