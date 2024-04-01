Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новую линию украшений из глины разрабатывают в Пскове

Новую линию украшений из глины разрабатывают в Пскове. Проект планируется закончить уже этим летом, рассказала основательница студии лепной керамики Лилия Семёнова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 1 апреля.

Основательница студии лепной керамики «Какао» Лилия Семёнова. Фото: ПАИ

«Мы работаем с «Атмосферой путешествий»... Саша [основательница туроператора «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева. – ПАИ] – удивительный человек, с которым я знакома много-много лет, тоже творческая, но в своей сфере. У неё родилось желание пойти против течения псковских сувениров, к которым мы привыкли... Я просто не хочу озвучивать пока подробности... Саша была в мемориальном музее-квартире Ю. П. Спегальского, художника, архитектора, который очень много работал в Пскове, посвятил ему очень много времени. Он через себя пропустил всё псковское, что у нас есть. Кто-то это придумал, Спегальский переработал, Саша это вняла и до меня донесла. Такое вот многогранное и многоуровневое. И уже в современном контексте мы смотрим на сувенир немножечко иначе», – рассказала основательница студии лепной керамики.

Лилия Семёнова отметила, что года три назад, когда нагрузка в мастерской была меньше, она уделяла больше времени созданию изделий на продажу.

«Я любила большие какие-то предметы, любила делать сувенирные кружки, но со своим видением росписи. Но времени мало, надо что-то маленькое, поэтому я стала делать брошки… Оказалось, что для нашего города это что-то новое… Наши магазины как раз таки их забирают», – сообщила гостья радиоэфира.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 апреля 2024

Посол Узбекистана в России посетил Псковскую область
01 апреля 2024

Фольклорный коллектив ПсковГУ «Плескава» защитит звание народного 12 апреля
01 апреля 2024

Учителя Псковской области осваивают программу «Орлята России»
01 апреля 2024

Публикуем график отключения света в Невельском районе
01 апреля 2024

Гастрономический фестиваль «Моя еда» пройдёт в Пскове
01 апреля 2024

Сервис Сферум запускает обновленный курс
01 апреля 2024

Псковичей приглашают на вечер памяти поэта Андрея Виноградова
01 апреля 2024

Псковичи ловят солнце

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...