Новую линию украшений из глины разрабатывают в Пскове

16:16, 01 апреля 2024, ПАИ

Новую линию украшений из глины разрабатывают в Пскове. Проект планируется закончить уже этим летом, рассказала основательница студии лепной керамики Лилия Семёнова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 1 апреля.

«Мы работаем с «Атмосферой путешествий»... Саша [основательница туроператора «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева. – ПАИ] – удивительный человек, с которым я знакома много-много лет, тоже творческая, но в своей сфере. У неё родилось желание пойти против течения псковских сувениров, к которым мы привыкли... Я просто не хочу озвучивать пока подробности... Саша была в мемориальном музее-квартире Ю. П. Спегальского, художника, архитектора, который очень много работал в Пскове, посвятил ему очень много времени. Он через себя пропустил всё псковское, что у нас есть. Кто-то это придумал, Спегальский переработал, Саша это вняла и до меня донесла. Такое вот многогранное и многоуровневое. И уже в современном контексте мы смотрим на сувенир немножечко иначе», – рассказала основательница студии лепной керамики.

Лилия Семёнова отметила, что года три назад, когда нагрузка в мастерской была меньше, она уделяла больше времени созданию изделий на продажу.

«Я любила большие какие-то предметы, любила делать сувенирные кружки, но со своим видением росписи. Но времени мало, надо что-то маленькое, поэтому я стала делать брошки… Оказалось, что для нашего города это что-то новое… Наши магазины как раз таки их забирают», – сообщила гостья радиоэфира.