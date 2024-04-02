Игорь Иванов – о Белоруссии: Сегодня наши страны связаны как никогда

16:40, 02 апреля 2024, ПАИ

С Днём единения народов России и Белоруссии от имени профсоюзного движения Псковской области поздравил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Мы – братские народы, которые объединены исторически нашей культурой и традициями, дружественными связями. Мы вместе обороняли наши земли от врага, всегда приходили на помощь и поддерживали друг друга в трудные минуты. Вместе радовались и праздновали. И сегодня наши страны связаны тесно как никогда. Пусть наше единство будет прочным и нерушимым, а сотрудничество между нашими странами будет только укрепляться», – отметил Игорь Иванов.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов также пожелал всем мирного неба над головой, процветания и благополучия.