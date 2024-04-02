Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Игорь Иванов – о Белоруссии: Сегодня наши страны связаны как никогда

С Днём единения народов России и Белоруссии от имени профсоюзного движения Псковской области поздравил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Игорь Иванов – о Белоруссии: Сегодня наши страны связаны как никогда. Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Мы – братские народы, которые объединены исторически нашей культурой и традициями, дружественными связями. Мы вместе обороняли наши земли от врага, всегда приходили на помощь и поддерживали друг друга в трудные минуты. Вместе радовались и праздновали. И сегодня наши страны связаны тесно как никогда. Пусть наше единство будет прочным и нерушимым, а сотрудничество между нашими странами будет только укрепляться», – отметил Игорь Иванов.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов также пожелал всем мирного неба над головой, процветания и благополучия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 апреля 2024

Игорь Иванов – о Белоруссии: Сегодня наши страны связаны как никогда
01 апреля 2024

Отчёт о работе в 2023 году направил в псковский парламент сенатор Андрей Турчак
29 марта 2024

Юрий Бурлин отметил продуктивную работу 20-й сессии Псковской гордумы
28 марта 2024

Александр Захаров: Общественные наблюдатели обеспечивают прозрачность и открытость выборов
28 марта 2024

В Псковском районе прошло собрание совета муниципальных образований региона
28 марта 2024

О проверках и выявленных нарушениях отчиталась Счётная палата перед депутатами Псковского областного Собрания
27 марта 2024

Перспективы развития сельского туризма и догазификации Псковской области обсудили в Собрании
27 марта 2024

Областные и федеральные инициативы рассмотрел законодательный комитет Собрания

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...