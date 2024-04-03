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Общество

Модернизированное отделение почтовой связи открылось в Палкинском районе

Модернизированное отделение почтовой связи открылось в деревне Черская Палкинского района сегодня, 3 апреля, передает корреспондент ПАИ.

Модернизированное отделение почтовой связи открылось в Палкинском районе. Фото здесь и далее: ПАИ

«В сельской местности почтовое отделение – это не только возможность людям сделать платёж, отправить-получить корреспонденцию. Все-таки это такая социальная функция, как центр притяжения – место, куда могут прийти жители, обменяться какими-то новостями, просто провести время. И поэтому мы, конечно, пристальное внимание уделяем модернизации и развитию почтовых отведений», – сказал на открытии отделения начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

Он напомнил, что это уже четвертое почтовое отделение в регионе, модернизированное по президентской программе. «Также несколько лет действуют региональные меры поддержки, по которым «Почта России» может за счет налогового вычета осуществлять ремонт отделений. И также мы всегда с «Почтой России» взаимодействуем в части возможности улучшения условий», – отметил Виталий Рахманов.

  • Модернизированное отделение почтовой связи открылось в Палкинском районе
    Фото: ПАИ
  • Модернизированное отделение почтовой связи открылось в Палкинском районе
    Фото: ПАИ
  • Модернизированное отделение почтовой связи открылось в Палкинском районе
    Фото: ПАИ
  • Модернизированное отделение почтовой связи открылось в Палкинском районе
    Фото: ПАИ
  • Модернизированное отделение почтовой связи открылось в Палкинском районе
    Фото: ПАИ
  • Модернизированное отделение почтовой связи открылось в Палкинском районе
    Фото: ПАИ
  • Модернизированное отделение почтовой связи открылось в Палкинском районе
    Фото: ПАИ

«В отделении появилась новая услуга – подтверждение и изменение учетной записи на «Госусугах». Теперь можно не обращаться в МФЦ, а сделать это в отделении почтовой связи», – рассказала директор Управления федеральной почтовой связи Псковской области АО «Почта России» Ольга Беляцкая.

Кроме того, в отделении обустроен «Уголок здоровья». Он представляет собой аппарат для измерения давления, пульсоксиметр, бесконтактный термометр. «Также имеется папка, в которой определены все стандарты для вашего здоровья. И в случае, если вдруг оно не соответствует нормам, указано ближайшее медицинское учреждение, куда можно обратиться за оперативной помощью», – отметила Ольга Беляцкая.

Уголок здоровья в отделении почтовой связи

Всего отделение обслуживает более 1100 человек, 154 из которых – пенсионеры. В среднем в день в отделении проводится порядка 80 транзакций. Теперь оно будет работать со вторника по субботу с 9:00 до 17:00, с перерывом с 13:00 до 14:00.

Начальник отделения Петр Штафетов работает на этом месте 17 лет, десять из них в должности почтальона и семь лет начальником отделения.

Напомним, отделение почтовой связи Черская, функционирующее с 1977 года, было отремонтировано в 2023 году в рамках программы модернизации и приведения в нормативное состояние отделений почтовой связи в сельской местности и труднодоступных местностях. Ранее модернизированное почтовое отделение Усть-Долыссы открылось в Невельском районе.

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