Псковички стали бронзовыми призёрами всероссийских соревнований по художественной гимнастике

11:48, 04 апреля 2024, ПАИ

Псковички, воспитанницы спортшколы «Гармония», стали бронзовыми призёрами всероссийских соревнований по художественной гимнастике «Созвездие талантов», которые прошли в Санкт-Петербурге с 28 по 31 марта. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в спортшколе «Гармония».

В категории дуэты подопечные Марины Супрун Виттория Гильярди и Дарья Кудрявцева стали бронзовыми призёрами соревнований.

Также достойно выступила команда «Ирбис», тренирующаяся под руководством Натальи Кисловой.

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