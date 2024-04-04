Псковички стали бронзовыми призёрами всероссийских соревнований по художественной гимнастике
Псковички, воспитанницы спортшколы «Гармония», стали бронзовыми призёрами всероссийских соревнований по художественной гимнастике «Созвездие талантов», которые прошли в Санкт-Петербурге с 28 по 31 марта. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в спортшколе «Гармония».
В категории дуэты подопечные Марины Супрун Виттория Гильярди и Дарья Кудрявцева стали бронзовыми призёрами соревнований.
Также достойно выступила команда «Ирбис», тренирующаяся под руководством Натальи Кисловой.
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Псковички стали бронзовыми призёрами всероссийских соревнований по художественной гимнастике
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