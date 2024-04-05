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Политика

Три инвестпроекта одобрил наблюдательный совет «Моглино» под руководством псковского губернатора

Три инвестиционных проекта одобрил наблюдательный совет особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» сегодня, 5 апреля. Они посвящены развитию на территории региона производств алюминиевого профиля, телекоммуникационного оборудования и рапсового масла. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Три инвестпроекта одобрил наблюдательный совет «Моглино» под руководством псковского губернатора. Фото: региональное правительство

Мероприятие состоялось под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Первый проект предполагает создание производства по изготовлению алюминиевого профиля методом экструзии с последующей покраской. Исполнительный директор компании ООО «Балтийский алюминий» Артур Байрамов рассказал, что объём изготавливаемой продукции составит около 10 тысяч тонн в год, а количество создаваемых рабочих мест достигнет 250.

Запуск производства запланирован на весну 2025 года. Инвестировать проект инвестор собирается собственными средствами в размере 450 миллионов рублей.

Второй инвестор готов разместить в Псковской области маслоэкстракционный завод по производству рапсового масла и шрота. Советник гендиректора компании-инвестора «Сила Сибири» Эдуард Бозе рассказал, что общая стоимость проекта составит более 1,5 миллиарда рублей. Перерабатывающее предприятие будет способствовать развитию производства рапса в регионе и соседних областях, рассказал инвестор. Предполагаемый объём производства продукции – порядка 170 тысяч тонн в год.

Ещё один проект предполагает организацию площадки по производству радиорелейного и оптоэлектронного оборудования. Компания «Пилот Телеком» имеет серьёзный опыт изготовления отечественного оборудования нового поколения для транспортных телекоммуникационных сетей операторов связи и технологических сетей. Данная продукция также востребована в нефтегазовой и электроэнергетической сферах, в государственном секторе экономики.

Объём инвестиций составит порядка 1,2 миллиарда рублей. Большая часть средств – льготный заём Фонда развития промышленности. Согласно представленному проекту, инвестор планирует создать более 100 рабочих мест, но с развитием производства потребность компании в кадрах будет расти, отметил генеральный директор предприятия Сергей Морозов.

Напомним, ранее данный проект обсуждался в Пскове в рамках встречи губернатора Михаила Ведерникова с делегацией Российско-Китайского делового совета.

Руководитель управляющей компании ОЭЗ ППТ «Моглино» Антон Яковлев заверил, что особая экономическая зона готова предоставить необходимые ресурсы для размещения всех трёх потенциальных резидентов.

По итогам обсуждения глава региона Михаил Ведерников пожелал инвесторам успешной защиты своих бизнес-проектов в экспертном совете.


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