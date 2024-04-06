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 В Псковском музее открылась выставка к 80-летию освобождения Крыма

В Псковском музее-заповеднике открылся выставочный комплекс, посвященный 80-летию освобождения Крыма от фашистских захватчиков. На выставке представлена серия монет из недрагоценных металлов 2015 года «Подвиг советских воинов, сражавшихся на Крымском полуострове в годы Великой Отечественной войны». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

За год до празднования нашей страной 70-летия Победы в Великой Отечественной войне была подготовлена серия из 18-ти пятирублевых юбилейных монет, посвященных самым масштабным боевым операциям и битвам этой войны. В связи с принятием Крыма в состав Российской Федерации было решено дополнить серию «70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» выпуском монет достоинства 5 рублей «Подвиг советских воинов, сражавшихся на Крымском полуострове в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

В коллекцию вошли такие монеты: «Оборона Аджимушкайских каменоломен», «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», «Партизаны и подпольщики Крыма», «Крымская наступательная операция».

В коллекции представлены и 5 рублей «Керченско-Эльтигенская десантная операция». Тираж посвящён одному из самых драматичных эпизодов крымских операций. Название составляют два населённых пункта: посёлок Эльтиген (ныне Героевское в черте города Керчь) и точка северо-восточнее Керчи, где проходило главное направление высадки десанта. Ударом с двух сторон наступающие части должны были сомкнуться и освободить Керчь. Несмотря на то, что удачной операцию назвать было нельзя, именно она послужила основой для последующего освобождения Крыма. Поэтому она и вынесена в ряд наиболее значимых операций. Мотобот, принимавший участие в Керченско-Эльтигенской операции, стал основой для памятного знака «Участник Эльтигенского десанта».

Также на выставке можно будет увидеть 10 рублей 2014 года Банка России «Севастополь».

Освобождению Крыма в Великой Отечественной войне посвящена банкнота 100 рублей. Одна её сторона посвящена Крыму, и на ней нарисовано сооружение «Ласточкино гнездо», Большая Ханская мечеть, радиотелескоп РТ-70, другая – главному городу Крыма, Севастополю. Экспонат тоже представлен в выставочном пространстве.

Еще стоит обратить внимание на медаль «За оборону Севастополя». Ей награждены 52540 участников обороны Севастополя – военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота, войск НКВД, лица из гражданского населения принимавшие непосредственное участие в его защите.

Увидеть уникальные экспонаты можно в пространстве экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в Главном здании музея (ул. Некрасова, 7).

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