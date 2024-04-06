Актуальные вопросы в операционном деле обсудили на конференции в Псковской областной больнице

20:36, 06 апреля 2024, ПАИ

II научно-практическая конференция «Актуальные вопросы в операционном деле» состоялась в Псковской областной клинической больнице сегодня, 6 апреля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

С приветственным словом к участникам обратились заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина.

Доклад об эпидемиологической безопасности выполнения эндоскопических операций прочитала Наталья Козловская. Она рассказала, как поддерживать хирургические инструменты в хорошем состоянии и поделилась полезными советами из личного опыта. Специалист по работе с травматологическим оборудованием Елена Зикина рассказала о медицинском силовом оборудовании.

На практической сессии участники конференции прошли мастер-класс по основам законодательства по работе с изделиями медицинского назначения и их обработки, а также по использованию таких новинок в хирургии, как троакары, сшивающие аппараты, гемостатики, силовое оборудование для травмы и другое оборудование.