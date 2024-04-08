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Экономика

Сбер: более 2 миллионов уникальных пользователей в месяц посещают площадку Домклик в СЗФО

В феврале 2024 года количество уникальных пользователей сервиса Домклик от Сбербанка превысило 2 млн человек по Северо-Западному федеральному округу – это на 20% больше, чем годом ранее. На Санкт-Петербург и Ленинградскую область приходится 77% посетителей. На втором месте – Калининградская область, где в среднем 100 тысяч человек в месяц используют сайт.

Среднее количество размещённых на Домклик объявлений в месяц по Северо-Западу превышает 240 тысяч. Ожидаемо, почти 70% объектов находятся в Северной столице и Ленобласти.

На Домклик можно приобрести жильё как за собственные средства, так и с помощью ипотеки от Сбера. Сервис позволяет решить любой вопрос с недвижимостью онлайн: купить, продать или сдать в аренду, оценить и проверить объект, оформить ипотечный кредит, в том числе со скидкой, а также зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчёты между покупателем и продавцом.

В 2023 году Домклик уже во второй раз возглавил рейтинг электронных сервисов недвижимости по количеству объявлений о продаже жилья. Исследование проводилось рейтинговым агентством «Эксперт РА».

Помимо совокупного объёма предложений, сайт также стал лидером по ряду критериев:

- число зарегистрированных риелторов
- количество коттеджных поселков в каталоге
- количество и разнообразие инструментов для упрощения и ускорения сделки

Больше информации на Домклик.

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