Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Причину популярности маршрута «С грохотом по фермам» объяснила эксперт

Причину популярности маршрута «С грохотом по фермам, или Глаза страшатся, а руки делают» назвала председатель Союза туриндустрии Псковской области Светлана Баранова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 8 апреля.

Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово. Фото: ПАИ

«Маршрут связан с посещением объектов сельского туризма в Псковском, Палкинском и Печорском районах. Он интересен тем, что люди живут в деревне. Давайте вспомним, что наш древнерусский город Изборск на сегодняшний день – это деревня. Там в гостиничном комплексе у нас туристы и проживают. На сегодняшний день маршрут «С грохотом по фермам, или Глаза страшатся, а руки делают» – единственный маршрут в сфере сельского туризма. Больше аналогов в стране нет», – подчеркнула Светлана Баранова.

Она также отметила, что «С грохотом по фермам» – маршрут-матрёшка, продуманный таким образом, что туристы могут посетить только самые интересные для них объекты. Гостья радиоэфира добавила, что ещё одна особенность маршрута в том, что люди могут разбавить такие важные туристические точки, как Изборск, Печоры и Псков, например, страусиной фермой или «Бумажной мельницей».

«Зачем сельский туризм региону с традиционным культурно-познавательным туризмом? Наверное, сочетание несочетаемого это и есть причина успеха. И на самом деле вот то количество и скученность объектов сельского туризма, которое у нас есть, такого больше нет нигде. Я сейчас готовлюсь к очередному выступлению на семинаре в Тверской области и понимаю, что действительно такой сгруппированности объектов сельского туризма больше ни один регион не дает. Или по крайней мере ни в одном из регионов предприниматели не готовы работать с туристами в таком объеме, как это происходит в нашей области», – рассказала председатель Союза туриндустрии Псковской области.

Светлана Баранова также сообщила, что основными туристами на этом направлении оказались бизнес-группы, которые приезжают изучать опыт Псковской области. «Представляете, люди приезжали сюда, чтобы посмотреть наш опыт. Приезжали как сотрудники муниципальных органов власти, так и бизнесмены», – отметила гостья радиоэфира, подчеркнув, что псковский кластер деревенского масштаба – один из лучших в России.

«С грохотом по фермам» – сезонный маршрут, стартующий в древнем Изборске, который позволит отвлечься от городской суеты, прикоснуться к сельской жизни, посетить фермерские хозяйства, плантации малины и ежевики, прогуляться по яблоневым садам. Также в рамках маршрута можно познакомиться с историей льняного производства в Псковской области, познакомиться с уникальными традициями и культурой местного народа сето, а также попробовать блюда по старинным рецептам: псковские кокоры, теплый сийр с тмином, тыквенный компот. Гостей ждут не только экскурсии, но и мастер-классы по исконно русским ремёслам на выбор: выпечка хлеба, изготовление пряника, сыроварение, ткачество, шитьё или гончарное дело.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 апреля 2024

Акцию по уборке братских захоронений поддержали себежане
08 апреля 2024

Причину популярности маршрута «С грохотом по фермам» объяснила эксперт
08 апреля 2024

В Псковской области уничтожили зараженные опаснейшим заболеванием хризантемы
08 апреля 2024

Выставка «Ковалевская и космос» откроется в Полибино 12 апреля
08 апреля 2024

Псковичи смогут публично прочитать стихотворение на Балу Победы
08 апреля 2024

Краснокнижный «ведьмин котёл» обнаружили в псковском лесу
08 апреля 2024

Пятиклассник из Острова получил 311 пятёрок и победил в акции «Губернаторский дневник»
08 апреля 2024

30 лет назад состоялась первая сессия Псковского областного Собрания депутатов

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...