Причину популярности маршрута «С грохотом по фермам» объяснила эксперт

17:44, 08 апреля 2024, ПАИ

Причину популярности маршрута «С грохотом по фермам, или Глаза страшатся, а руки делают» назвала председатель Союза туриндустрии Псковской области Светлана Баранова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 8 апреля.

«Маршрут связан с посещением объектов сельского туризма в Псковском, Палкинском и Печорском районах. Он интересен тем, что люди живут в деревне. Давайте вспомним, что наш древнерусский город Изборск на сегодняшний день – это деревня. Там в гостиничном комплексе у нас туристы и проживают. На сегодняшний день маршрут «С грохотом по фермам, или Глаза страшатся, а руки делают» – единственный маршрут в сфере сельского туризма. Больше аналогов в стране нет», – подчеркнула Светлана Баранова.

Она также отметила, что «С грохотом по фермам» – маршрут-матрёшка, продуманный таким образом, что туристы могут посетить только самые интересные для них объекты. Гостья радиоэфира добавила, что ещё одна особенность маршрута в том, что люди могут разбавить такие важные туристические точки, как Изборск, Печоры и Псков, например, страусиной фермой или «Бумажной мельницей».

«Зачем сельский туризм региону с традиционным культурно-познавательным туризмом? Наверное, сочетание несочетаемого это и есть причина успеха. И на самом деле вот то количество и скученность объектов сельского туризма, которое у нас есть, такого больше нет нигде. Я сейчас готовлюсь к очередному выступлению на семинаре в Тверской области и понимаю, что действительно такой сгруппированности объектов сельского туризма больше ни один регион не дает. Или по крайней мере ни в одном из регионов предприниматели не готовы работать с туристами в таком объеме, как это происходит в нашей области», – рассказала председатель Союза туриндустрии Псковской области.

Светлана Баранова также сообщила, что основными туристами на этом направлении оказались бизнес-группы, которые приезжают изучать опыт Псковской области. «Представляете, люди приезжали сюда, чтобы посмотреть наш опыт. Приезжали как сотрудники муниципальных органов власти, так и бизнесмены», – отметила гостья радиоэфира, подчеркнув, что псковский кластер деревенского масштаба – один из лучших в России.

«С грохотом по фермам» – сезонный маршрут, стартующий в древнем Изборске, который позволит отвлечься от городской суеты, прикоснуться к сельской жизни, посетить фермерские хозяйства, плантации малины и ежевики, прогуляться по яблоневым садам. Также в рамках маршрута можно познакомиться с историей льняного производства в Псковской области, познакомиться с уникальными традициями и культурой местного народа сето, а также попробовать блюда по старинным рецептам: псковские кокоры, теплый сийр с тмином, тыквенный компот. Гостей ждут не только экскурсии, но и мастер-классы по исконно русским ремёслам на выбор: выпечка хлеба, изготовление пряника, сыроварение, ткачество, шитьё или гончарное дело.