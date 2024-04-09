Автомобиль протаранил дерево и опрокинулся в Плюссе

09:24, 09 апреля 2024, ПАИ

Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль протаранил дерево и опрокинулся в Плюссе. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель от госпитализации отказался.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.