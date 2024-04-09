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Происшествия

Автомобиль протаранил дерево и опрокинулся в Плюссе

Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль протаранил дерево и опрокинулся в Плюссе. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Автомобиль протаранил дерево и опрокинулся в Плюссе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль протаранил дерево и опрокинулся в Плюссе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль протаранил дерево и опрокинулся в Плюссе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Водитель от госпитализации отказался.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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