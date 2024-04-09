Шесть лет тюрьмы получил житель Струг Красных за кражу телефона и денег

12:58, 09 апреля 2024, ПАИ

В Стругах Красных неоднократно судимый местный житель получил шесть лет тюрьмы за кражу телефона и денег, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В мае прошлого года мужчина и его знакомая возвращались с озера. Около магазина в Стругах Красных они увидели пьяную женщину, а когда она упала, подошли к ней и предложили помочь дойти до дома. Пока женщина лежала на земле, мужчина поднял с асфальта её телефон и положил его к себе в карман.

После этого они довели женщину до дома и по её предложению зашли к ней в квартиру – она решила отблагодарить их выпивкой и закуской. Во время распития алкоголя женщина дала мужчине свою банковскую карту, с которой он сходил в магазин за добавкой, после чего вернул карту.

Утром гости ушли. На следующий день мужчина увидел, что на его счету не осталось денег, поэтому перевёл с украденного телефона на свой счёт пять тысяч рублей, и заложил мобильник знакомому, но не выкупил его.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы.