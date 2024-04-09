Пскович стал победителем межмуниципальных соревнований по фигурному катанию

12:21, 09 апреля 2024, ПАИ

Пскович Илья Фролович стал победителем межмуниципальных соревнований по фигурному катанию на призы физкультурно-спортивного общества «Локомотив». Состязания прошли в Санкт-Петербурге 6 и 7 апреля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».

Илья Фролович стал победителем среди спортсменов по третьему юношескому разряду.

Тренирует спортсмена Виктор Терехов.

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