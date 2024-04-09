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Спорт

Пскович стал победителем межмуниципальных соревнований по фигурному катанию

Пскович Илья Фролович стал победителем межмуниципальных соревнований по фигурному катанию на призы физкультурно-спортивного общества «Локомотив». Состязания прошли в Санкт-Петербурге 6 и 7 апреля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».

Пскович стал победителем межмуниципальных соревнований по фигурному катанию. Фото: спортшкола «Олимп»

Илья Фролович стал победителем среди спортсменов по третьему юношескому разряду.

Тренирует спортсмена Виктор Терехов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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