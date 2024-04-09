Псковским школьникам и студентам расскажут о достижениях России в космической отрасли

16:28, 09 апреля 2024, ПАИ

Занятия в рамках профориентационного курса «Россия – мои горизонты» пройдут в школах и колледжах Псковской области. Они будут посвящены достижениям России в космической отрасли. 87 видеороликов для данного курса подготовило Российское общество «Знание», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Директор филиала Российского общества «Знание» в Псковской области Елена Печерская отметила, что лекции для школьников и студентов будут идти в течение всего апреля. Уже прошла встреча со студентами техникума Дедовичского района.

Лекции также проведут для школьников и учащихся средних профессиональных учебных заведений Островского и Себежского районов, Пскова. Вместе с этим о достижениях России в космической отрасли расскажут студентам медицинского и агротехнического колледжа, Псковского филиала Российской международной академии туризма и другим.

Курс «Россия – мои горизонты» является инициативой Министерства просвещения РФ. Он реализуется Фондом гуманитарных проектов, федеральным оператором программы «Билет в будущее» в России. Расписание лекций можно узнать на сайте проекта.