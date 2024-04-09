Рынок аудиокниг в России вырастет на 70% в этом году, прогнозируют эксперты

08:32, 10 апреля 2024, ПАИ

В этом году рынок аудиокниг в России вырастет на 70%, прогнозируют российские книжные сервисы. Так, в 2023 году этот сегмент вырос на 24% и составил 3,8 миллиарда рублей, сообщают «Известия».

Представители книжных сервисов отметили, что 50% подписчиков за последний год стали больше читать. 80% пользователей площадок хотя бы раз выбирали аудиоформат, а 20% совмещают чтение и прослушивание книг.

Среди самых популярных книг для прослушивания оказались «Дюна» Фрэнка Герберта, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Homo Sapiens. Краткая история эволюции человечества» Эдварда Норберта, «Талантливый мистер Рипли» Патриции Хайсмит и «К себе нежно» Ольги Примаченко.

Чаще всего аудиокниги слушают те, кто не привык много читать или не уверен в своих книжных предпочтениях, подчеркивают эксперты. К тому же покупка аудиоверсии выгоднее, нежели приобретение бумажного издания. Помимо прочего, аудиокнига экономит время, что крайне важно в современном темпе жизни. Прослушивание книги, как музыки, становится фоном для повседневной рутины, заключают специалисты.