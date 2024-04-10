Валерий Зайцев — о первых месяцах работы Печорского округа: Теперь у людей есть понимание, кто за что отвечает

13:00, 10 апреля 2024, ПАИ

О первых итогах работы Печорского муниципального округа доложил губернатору Михаилу Ведерникову его руководитель Валерий Зайцев, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Зайцев отметил, что де-юре новая структура муниципального управления работает с 15 января, но даже за такой небольшой срок им удалось сформировать профессиональную команду, сохранив опытные кадры и грамотно перераспределить полномочия.

«Теперь у населения нет непонимания, кто отвечает за тот или иной вопрос, где чьи полномочия, — за все отвечает администрация и глава округа. На сельских территориях остались люди с опытом работы, которые знают свои населенные пункты, своих граждан. Они сосредоточились на хозяйственных вопросах, а нормотворческую деятельность мы забрали на себя», — сказал Валерий Зайцев.

Еще один плюс — система централизованных закупок, которая позволяет получить бОльшую экономию средств. Валерий Зайцев подчеркнул, что муниципальному округу уже на зимнем содержании дорог удалось сэкономить значительные средства, которые в дальнейшем будут направлены на решение других насущных вопросов.

Для Печорского округа после объединения открылись и новые возможности для участия в различных федеральных программах, в первую очередь для развития и благоустройства сельских территорий. Глава Печорского округа рассказал губернатору, что на участие в федеральной программе уже подготовлен проект по улучшению водоснабжения деревни Крупп, который предполагает строительство скважины, сетей водоснабжения со станцией водоочистки.

Михаил Ведерников также обратил внимание на реализацию и других важных для округа проектов. В этом году в Изборске благоустроят общественную территорию. Поселок в прошлом году стал победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Дорабатывается концепция, идет подготовка ПСД. На эти цели будет направлено более 66 млн рублей. При поддержке президентского нацпроекта «Культура» капитально отремонтируют Детскую школу искусств. При поддержке из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» идет реконструкция водозабора «Майский», что позволит обеспечить жителей качественной водой.

В рамках программы по развитию приграничных территорий, которая получила поддержку президента России, в округе завершается реконструкция Печорской лингвистической гимназии и строится новый корпус Печорской больницы.

Валерий Зайцев также обратился к губернатору с просьбой оказать содействие в ремонте кровли Дома культуры в деревне Киршино. Глава региона в свою очередь отметил, что необходимо проработать вопрос проведения комплексного капитального ремонта всего здания за счет участия в федеральных проектах.

«В рамках исполнения плана по подготовке и празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря в городе завершается комплексная и масштабная реконструкция сетей — водоснабжение, канализация и тепловые сети», — сообщил глава муниципалитета.

Михаил Ведерников в свою очередь отметил, что подрядчиков необходимо ускорить, учитывая, что дорожный сезон уже начался и городские улицы надо приводить в порядок. Глава региона также поинтересовался, какой объем дорожного фонда в округе в этом году. Валерий Зайцев рассказал, что на содержание дорожной сети в этом году планируют направить 24 млн рублей.

Губернатор сообщил о своем решении поощрить муниципалитет за хорошую работу в прошлом году. По решению главы региона Печорский округ получит дополнительные средства в муниципальный дорожный фонд для содержания дорог. Дополнительное финансирование будет выделено за счет сложившейся экономии и распределения средств между муниципалитетами. «Муниципалитеты, которые стабильно находятся в «зеленой» зоне, справляются с задачами, кому можно доверять федеральные и региональные финансовые средства, у нас всегда на особом счету», — заключил Михаил Ведерников.