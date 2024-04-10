11 апреля в инфекционной больнице в Пскове начнут приём взрослый и детский инфекционисты

13:04, 10 апреля 2024, ПАИ

С 11 апреля в Псковской областной инфекционной клинической больнице начинают вести приёмы детский и взрослый инфекционисты, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Вести приём будут: главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Псковской области Елена Карзанова и врач-инфекционист Александр Антонов.

Специалисты будут принимать пациентов в амбулаторном центре на улице Доставалова, 14 по вторникам и четвергам. Записаться к ним на прием могут все, кто столкнулся с инфекционными заболеваниями или имеет вопросы по этой теме. Предварительная запись уже открыта по телефону информационного центра инфекционной больницы 8 (8112) 294-122 (ежедневно с 9:00 до 19:00).

Консультации по вопросам, связанным с лечением гепатита С, будет вести Елена Карзанова.

При себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт, СНИЛС, для ребенка - свидетельство о рождении, а также сопроводительные справки и выписки.

Также напоминаем, что в Центре профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями на улице Кузнецкой, 23 ведет ежедневный прием врач-инфекционист Владимир Ерыкалин. Попасть к доктору можно по полису ОМС с направлением от участкового врача.