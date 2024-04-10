19 упаковок колбасы украл житель Новосокольников из магазина

17:39, 10 апреля 2024, ПАИ

Житель Новосокольников украл из магазина 19 упаковок колбасы, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

5 марта неизвестный украл с прилавка в магазине на улице Софьи Перовской в Великих Луках тушеную свинину, 19 упаковок различных колбас и две упаковки рыбы. Сумма причиненного ущерба составила 4 599 рублей.

В краже подозревается безработный, неоднократно судимый 28-летний житель Новосокольников. Он дал признательные показания.

Кроме того, он подозревается в краже из магазина бытовой техники в торговом центре на улице Вокзальной. 7 марта мужчина украл оттуда музыкальную колонку за 2 600 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.