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Происшествия

Более 270 человек эвакуировано из больницы в Нижегородской области из-за пожара

В самой крупной в Нижегородской области больнице – имени Семашко – сегодня, 10 апреля, случися пожар. В связи с произошедшим из лечебного учреждения пришлось эвакуировать 273 человека, сообщили в ГУ МЧС России.

Возгорание началось в подвальном помещении одного из корпусов клинической больницы, расположенной на улице Родионова, 190 в Нижнем Новгороде.

При приезде пожарных в больницу в подвале был обнаружен горящий на площади 2 кв. м мусор. Для тушения пожара прибыли 53 пожарных и 17 единиц техники, сообщили в ведомстве.

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