Юнармейцы и педагоги Идрицкой средней школы организовали субботник на территории братского захоронения
Юнармейцы и педагоги Идрицкой средней школы привели в порядок территорию братского захоронения в посёлке. Об этом пишет районная газета «Призыв».
Юнармейцы школы совместно с педагогами организовали уборку у памятника воину-освободителю на братском захоронении в посёлке Идрица.
Трудовой патриотический десант проходит каждый месяц в рамках всероссийской акции «Дорога к обелиску».
«Ребята убрали листья с территории памятника, очистили мемориальные плиты, поправили цветы. Наша акция – это дань памяти поколениям, прошедшим войну, их мужеству и стойкости. Подрастающее поколение бережно хранит память о подвигах наших героях. Выражаем слова благодарности обучающимся, принявшим участие в данном мероприятии», – отметили организаторы мероприятия.
Юнармейцы и педагоги Идрицкой средней школы организовали субботник на территории братского захоронения
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