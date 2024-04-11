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Политика

Юнармейцы и педагоги Идрицкой средней школы организовали субботник на территории братского захоронения

Юнармейцы и педагоги Идрицкой средней школы привели в порядок территорию братского захоронения в посёлке. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Юнармейцы и педагоги Идрицкой средней школы организовали субботник на территории братского захоронения. Фото: газета «Призыв»

Юнармейцы школы совместно с педагогами организовали уборку у памятника воину-освободителю на братском захоронении в посёлке Идрица.

Трудовой патриотический десант проходит каждый месяц в рамках всероссийской акции «Дорога к обелиску».

«Ребята убрали листья с территории памятника, очистили мемориальные плиты, поправили цветы. Наша акция – это дань памяти поколениям, прошедшим войну, их мужеству и стойкости. Подрастающее поколение бережно хранит память о подвигах наших героях. Выражаем слова благодарности обучающимся, принявшим участие в данном мероприятии», – отметили организаторы мероприятия.

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