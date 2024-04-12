Борис Елкин поздравил депутатов и ветеранов законотворческой работы с 30-летием регионального парламента

19:54, 12 апреля 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил депутатов и ветеранов законотворческой работы с 30-летием регионального парламента. Текст поздравления он опубликовал в своём телеграм-канале.

Напомним, Псковское областное Собрание депутатов торжественно отметило 30-летие сегодня, 12 апреля.

«Это почти треть века, которую народные избранники посвятили кропотливому труду над созданием с нуля законодательной базы Псковской области и принятию важных решений для развития и процветания нашего региона. Искренне поздравляю вас, уважаемые депутаты и ветераны законотворческой работы, с юбилейной датой. Благодарю за сотрудничество и помощь, за заботу об избирателях, наших жителях, и за личное участие в решении их вопросов, за поддержку социальных и культурных инициатив, за совместное движение вперёд! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в служении людям!» – говорится в сообщении.

Напомним, главный редактор ПАИ Александр Машкарин награждён почётной грамотой Псковского облсобрания сегодня, 12 апреля.