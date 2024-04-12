Главный редактор ПАИ Александр Машкарин награждён почётной грамотой Псковского облсобрания
Заместитель директора по информационной политике государственного медиахолдинга Псковской области, главный редактор Псковского агентства информации Александр Машкарин награждён почётной грамотой Псковского областного Собрания депутатов, сообщает корреспондент ПАИ.
Награду вручил председатель Собрания Александр Котов на торжественном мероприятии в честь 30-летия регионального парламента сегодня, 12 апреля.
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12 апреля 2024
Главный редактор ПАИ Александр Машкарин награждён почётной грамотой Псковского облсобрания
12 апреля 2024
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