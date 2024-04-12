Михаил Ведерников: Высокая роль и авторитет парламента остаются неизменными в системе региональных органов власти

19:44, 12 апреля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 30-летию Псковского областного Собрания депутатов, сегодня, 12 апреля. В рамках торжественного мероприятия нагрудный знак к званию «Заслуженный меценат Псковской области» вручён заместителю председателя Псковского облсобрания Юрию Сорокину. Ещё четверо парламентариев удостоены почётной грамоты губернатора Псковской области и благодарственных писем правительства региона, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Все эти десятилетия депутаты областного Собрания были вместе с жителями региона. Жили их проблемами и интересами. Принимали законы, реагируя на новые вызовы, проводили необходимые преобразования. Высокая роль и авторитет нашего парламента остаются неизменными в системе региональных органов власти», – отметил Михаил Ведерников и напомнил, что за 30 лет областным Собранием было принято более 2,6 тысячи законов и почти 8,5 тысячи постановлений.

Губернатор обратил внимание на тесное взаимодействие правительства региона, Собрания депутатов, сенаторов, представителей региона в Государственной Думе, глав муниципалитетов в вопросах законотворчества, экономики и реализации государственной политики.

«Мы вместе боролись с пандемией, противодействовали информационным атакам, разрабатывали меры поддержки участников СВО, работали над развитием экономики нашего региона. Каждый из вас обладает уникальным опытом, собственной позицией, способностью мыслить на перспективу, принимать взвешенные решения и брать за это ответственность. Вместе с вами мы пишем историю современной Псковской области, создаём фундамент для нашего будущего и для будущего наших детей», – обратился Михаил Ведерников к парламентариям.

Отдельно губернатор обратился к председателю Псковского областного собрания депутатов Александру Котову, поблагодарив его «за неизменную помощь, постоянную включённость, мудрые советы и искреннее желание развивать регион». За активную законотворческую деятельность и особый вклад в социально-экономическое развитие Псковской области губернатор вручил медаль Княгини Ольги спикеру Александру Котову и заместителю председателя областного парламента – председателю комитета по труду и социальной политике Игорю Дитриху.

К руководству и сотрудникам Псковского облсобрания в этот день обратился первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, сенатор от Псковской области Андрей Турчак. Он зачитал поздравительный адрес председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. «В регионе проделана большая работа по созданию прочного правового фундамента, обеспечивающего его социально-экономическое развитие. Сегодня эффективное сотрудничество депутатского корпуса с представителями органов госвласти и органов местного самоуправления способствует решению важных общенациональных задач, повышению уровня жизни граждан», – говорится в сообщении.

От себя сенатор поблагодарил депутатов за диалог с населением и оперативную реакцию на их запросы, включённость в поддержку бойцов специальной военной операции и их семей. Андрей Турчак наградил работников Собрания почётным знаком Совета Федерации ФСРФ «За заслуги в развитии парламентаризма», благодарностями председателя Совета Федерации ФСРФ и грамотами аппарата Совета Федерации ФСРФ.

Спикер областного парламента Александр Котов напомнил об основных этапах 30-летней истории законодательного органа Псковской области. «Парламентская деятельность – это командная работа. Именно поэтому важно во времена, требующие от нас единения, уметь оставить в стороне второстепенное, выступить единым фронтом. Так было каждый раз, когда мы вместе принимали принципиальные решения и отстаивали их с помощью доступных нам парламентских инструментов», – подчеркнул Александр Котов.

В своём выступлении председатель Псковского областного собрания депутатов поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова за чёткую и эффективно выстроенную работу. «Между Собранием и областным правительством сложились прекрасные партнёрские отношения, основанные на взаимном уважении, желании вместе добиваться поставленных задач, – отношения, в которых каждая из сторон использует свой потенциал, инструменты и ресурсы, дополняя друг друга. Вместе мы одна большая команда! Мы решаем общие задачи, способствующие развитию региона, и всегда готовы подставить друг другу плечо, сделать всё возможное», – подчеркнул Александр Котов.

В ходе торжественной церемонии Александр Котов отметил почётной грамотой Псковского областного Собрания заместителя руководителя аппарата Псковского облсобрания – начальника правового управления Любовь Цибулькину. Этой же награды удостоены трое представителей региональных СМИ.

Напомним, главный редактор ПАИ Александр Машкарин награждён почётной грамотой Псковского облсобрания.

Псковское областное Собрание приступило к работе в апреле 1994 года. В том же году депутатами принят Устав Псковской области – один из первых законодательных актов, который не только послужил фундаментом для формирования региональной нормативно-правовой базы, но и стал модельным документом для нескольких десятков субъектов РФ. В настоящее время законодательный орган состоит из 26 депутатов, избираемых населением на пять лет.