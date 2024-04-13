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Общество

53-летнего мужчину разыскивают в Псковской области

53-летнего Александра Жгуна разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

С 4 апреля его местонахождение неизвестно. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области

Мужчина проживает в деревне Гультяи Пустошкинского района. С 4 апреля его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, тёмные с проседью волосы, серо-зелёные глаза.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Алесандра Жгуна, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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