53-летнего мужчину разыскивают в Псковской области
53-летнего Александра Жгуна разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Мужчина проживает в деревне Гультяи Пустошкинского района. С 4 апреля его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, тёмные с проседью волосы, серо-зелёные глаза.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Алесандра Жгуна, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
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