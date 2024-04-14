Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности
Филиал «Россети Северо-Запад» работает в Псковской области в режиме повышенной готовности из-за сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения, говорится в сообщении. 68 дизельных генераторов общей мощностью 2,5 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально-значимых объектов, подчеркнули в компании.
Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.
Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение.
Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов жители Псковской области могут по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8 (800) 220-0-220.
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