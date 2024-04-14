Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности

21:03, 14 апреля 2024, ПАИ

Филиал «Россети Северо-Запад» работает в Псковской области в режиме повышенной готовности из-за сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения, говорится в сообщении. 68 дизельных генераторов общей мощностью 2,5 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально-значимых объектов, подчеркнули в компании.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов жители Псковской области могут по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8 (800) 220-0-220.