Более 10 лет получил великолучанин за убийство на почве ревности

08:38, 15 апреля 2024, ПАИ

Более 10 лет колонии получил великолучанин за убийство мужчины, к которому приревновал сожительницу. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что ранее судимый житель Великих Лук приревновал свою сожительницу к мужчине, с которым распивал алкоголь. На почве ревности великолучанин избил собутыльника. В ходе полученных травм потерпевший скончался.

Кроме того, ранее в отношении великолучанина за нарушение общественного порядка и безопасности был установлен административный надзор, от которого он уклонился в течение года более двух раз.

В суде мужчина свою вину признал и раскаялся в содеянном.

Суд признал великолучанина виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ и частью 2 статьи 314.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.