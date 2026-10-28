Мошенники под видом знакомых выпрашивают деньги у жителей Псковской области

13:10, 28 октября 2026, ПАИ

Несколько жителей Великих Лук, Великолукского и Псковского районов стали жертвами телефонных мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, злоумышленники обращались к жителям региона через мессенджеры. Кому-то из пользователей махинаторы пообещали приз за участие в некоем интернет-конкурсе. Отдельных пользователей мошенники лишили денег во время операций купли-продажи товаров в интернете, в том числе металлоискателя. Также аферисты представлялись знакомыми своих собеседников и просили одолжить им денег.

В итоге жители области лишились более ста тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.