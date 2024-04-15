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Экономика

Центр поддержки экспорта Псковской области объявил приём заявок на участие в бизнес-миссии с делегацией из Белоруссии

Центр поддержки экспорта Псковской области (Центр «Мой бизнес») объявил о начале приёма заявок на участие в реверсной бизнес-миссии с делегацией из Белоруссии, которая пройдёт в июне 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в центре.

Предприятия пищевой и косметической отраслей в Псковской области приглашаются принять участие в бизнес-миссии, куда будут приглашены представители белорусских торговых сетей и дистрибьютеров. Участие в проекте поможет субъектам малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют или планируют осуществлять экспортную деятельность, расширить границы своего бизнеса и найти новых партнёров.

Центр поддержки экспорта предоставит всю необходимую помощь и поддержку для успешного участия в реверсной бизнес-миссии.

Для получения более подробной информации о бизнес-миссии и обращения за оказанием услуги необходимо связаться с Центром поддержки экспорта по адресу: Псков, улица Гоголя, 14 или по телефону (8 8112) 33-13-37 (добавочный 108/109).

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