Центр поддержки экспорта Псковской области объявил приём заявок на участие в бизнес-миссии с делегацией из Белоруссии
Центр поддержки экспорта Псковской области (Центр «Мой бизнес») объявил о начале приёма заявок на участие в реверсной бизнес-миссии с делегацией из Белоруссии, которая пройдёт в июне 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в центре.
Предприятия пищевой и косметической отраслей в Псковской области приглашаются принять участие в бизнес-миссии, куда будут приглашены представители белорусских торговых сетей и дистрибьютеров. Участие в проекте поможет субъектам малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют или планируют осуществлять экспортную деятельность, расширить границы своего бизнеса и найти новых партнёров.
Центр поддержки экспорта предоставит всю необходимую помощь и поддержку для успешного участия в реверсной бизнес-миссии.
Для получения более подробной информации о бизнес-миссии и обращения за оказанием услуги необходимо связаться с Центром поддержки экспорта по адресу: Псков, улица Гоголя, 14 или по телефону (8 8112) 33-13-37 (добавочный 108/109).
Реклама. АНО «ФГРП ПО» (МКК). ИНН 6027123709.
Рост числа электромобилей в России кардинально на рынок автозапчастей не влияет – эксперт
«3 в 1»: популярный смартфон с выгодой 50% со связью и наушниками — собери свой весенний комплект в билайне
О тенденциях на рынке автозапчастей в Пскове расскажет эксперт в программе «Бизнес-ланч»
Псковское предприятие изготовило уникальное криогенное оборудование для стартового комплекса «Ангары-А5»
Испытания новых отечественных катализаторов для нефтехимической отрасли начала ГК «Титан»
Экспертный совет «Моглино» согласовал расширение производства «Титан-Полимера» в Псковской области