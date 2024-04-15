10,5 года колонии получил великолукский рецидивист за убийство соседа

15:36, 15 апреля 2024, ПАИ

10,5 года колонии получил 39-летний великолукский рецидивист за убийство соседа, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административного ограничения, установленного ему судом в соответствии с федеральным законом, сопряженное с совершением им административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность).

В ночь с 3 на 4 апреля 2023 года осужденный в одном из общежитий в Великих Луках поссорился с пожилым соседом и избил его до смерти. Кроме того, фигурант неоднократно нарушил ограничения, установленные ему судом при назначении административного надзора. Изучением личности осужденного установлено, что последний неоднократно судим, в том числе и за совершение убийства.

Приговором суда виновному по совокупности преступлений назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.