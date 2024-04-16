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Псковские таможенники передали культурные ценности Министерству культуры России

Псковские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза из России двух старинных монет, жарового самовара и 24 книг XIX – начала XX века издания, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

  • Культурные ценности
    Фото: Псковская таможня
  • Культурные ценности
    Фото: Псковская таможня
  • Культурные ценности
    Фото: Псковская таможня
  • Культурные ценности
    Фото: Псковская таможня
  • Культурные ценности
    Фото: Псковская таможня

Книги, монеты и самовар граждане пытались вывезти через многосторонние автомобильные пункты пропуска «Бурачки», «Убылинка» и «Шумилкино». Товары не были декларированы, и разрешительных документов на их вывоз из России граждане при себе не имели. Граждане признаны виновными в совершении правонарушений по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Эксперты подтвердили культурную ценность монет, печатных изданий и самовара. Товары были обращены в собственность государства и переданы для распоряжения Управлению Министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу.

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